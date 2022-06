FOTOD | Sisekujundaja disainitud pisike moodulmaja, mis sulandub loodusesse

Kuna ruumi polnud kuigi palju, on keskses eluruumis koos nii köök kui ka elutuba ja seal olev kamin toimib ka grillina. Voolavuse säilitamiseks paigutati panipaigad ja funktsionaalsed ruumid võimaluse korral välisseina. „Köögis oli vajalike panipaikade ja piisavalt suure funktsionaalse ruumi loomine ilma istumisruumi takistamata keeruline. Vajasime lihtsat ja paindlikku viisi nende kahe ühendamiseks. Minu eesmärk oli teha see ruum rahulikuks, õhuliseks ja ruumikaks,” ütleb Kim.

Kerguse ja avaruse tunne saavutati ka mänglevalt loodud panipaikade ja eritellimusel tehtud mööbli abil. Näiteks süvistatud riiulid jäeti katmata ja kapid kinnitati seinale, et need põrandani ei ulatuks. „Järgisime seda mõtteviisi ka disainis – alates läbikumavate kardinate valimisest kuni perforeeritud kohvilaua ja laseriga lõigatud toolini,” ütleb Kim.

Kimi sõnul sundis väikese ruumiga töötamine teda hoolikalt disainile mõtlema ja tagama, et kõigel oleks oma koht. Selline funktsionaalne lähenemisviis pidi olema tasakaalus õhulise disainiga, et maja oleks ühenduses seda ümbritseva maastikuga. „Oli väga oluline, et paigutus, mööbel ja teised sisustuselemendid sobiksid kokku ning annaksid majale oma olemuse. Ma tahtsin, et tugevast mustast terasest välisstruktuur ja loodusega sügavalt seotud sisekujundus oleksid tasakaalus,” ütleb sisekujundaja.

Lõuna-Aafrika Vabariigis vaikses ja looduskaunis Breede Valley piirkonnas asub ühe viljapuuaia ja veinitalu serval puutumata maa-ala, millelt avaneb vaade forellirikkale jõele. See koht juba iseenesest on lummav ja midagi väga erilist. Just selliseid vaateid saab nüüd nautida sisekujundaja Kim, kelle unistuseks oli pisike maamajake, kus puhkuseid ja nädalavahetusi veeta. Talle meeldis idee lihtsast moodulmajast, mille saab ükskõik kuhu looduses püsti panna, et tagada parimad vaated ja privaatsus.

Terrass, millel on rippvoodi ja soojendusega ümmargune bassein, on ideaalne koht vabas õhus einestamiseks ning unelevateks pärastlõunauinakuteks. Kimi sõnul on selle koha eesmärk elada sujuvalt nii sees kui ka väljas. „Disainile mõeldes võtsime arvesse päeva kulgu ja seda, mida soovisime kogeda hommikust õhtuni. Kujutasime ette, et inimene istub terrassil, jalad basseinis, või lapsed ujuvad, kui sina diivanil loed,” ütleb ta.

Lehtla, mille külge vari kinnitub, moodustab osa majakese konstruktsioonist ja lisati selleks, et lõhkuda moodulmaja ristkülikusarnase ehituse tunnetust. Selle asemel, et jätta terrass katuseta, mõjub lehtla justkui välisruumina. „See tekitab püsivuse tunde, kuid samal ajal saab ka taevast vaadata,” ütleb Kim.

Maja pisikeste mõõtmete tõttu pidi tegema hulga kompromisse, kuid mõnikord inspireerivad piirangud just huvitavateks lahendusteks. Kim nägi võimalust kasutada köögist-elutoast välja ulatuvat terrassi lisaruumina. Söögilaua kohale pandi päikesevari, et seda kõige kuumemal ajal päikese eest varjata. Väike, lohesarnane vari kinnitati perforeeritud lehtla külge strateegiliselt õige nurga all, et see ei segaks terrassi avatust ega vaadet päikeseloojangule.

Funktsionaalsed lahendused

Kuna tähelepanu keskpunktis on elutuba, köök ja terrass, oli Kimi sõnul oluline, et magamis- ja vannitoad ei jääks tagaplaanile. Seal on samuti vaeva nähtud, et ruumi maksimaalselt ära kasutada.

Nädalavahetuste pelgupaigana ei ole seal vaja palju kapiruumi. Sisseehitatud kappide asemel otsustas Kim kasutada magamistoa ühte seina hübriidse eluruumina, kus on valamu koos musta terasest riiulitega riiete jaoks. Valamu nihutamine magamistubadesse võimaldas teha ruumikad vannitoad.

Ka siin pidi Kim palju tööd tegema, et leida õhulistena tunduvaid, kuid samas isikupäraseid esemeid. Omapärased pilvekujulised peeglid ümbritsevad magamistoa riiulit ja jäädvustavad pilgu läbi klaasseina nähtavatele ning neid peegeldavatele vaadetele. Valamu kohal on veel üks akende riba, kust avaneb vaade mägedele ja taevale.

Vannitoad, kus on dušš ja tualett, on paigutatud majakese mõlemale küljele ja eraldatud magamistubadest aidastiilis lükandustega. Kim otsustas käsitleda neid ruume teistmoodi kui keskset moodulit, mille külge need on kinnitatud. Vooderduse asemel valis Kim seintele marmorplaadid. Nad tahtsid plaatidesse tuua liikumist, et vannituba ei tunduks liiga steriilne.

Duši all käimine on loomulikult valikuline, kui on olemas bassein, mida saab öösel puudega kütta. Toorpuiduga kaetuna sulandub see ümbritsevaga ja asetseb terrassiga samal tasemel, nii et vaade on piiramata.

„Kõik, mida me sees ja väljas tegime, oli tehtud selle mõttega, kuidas see aitaks kaasa keskkonna uuesti ruumiga sidumisele,” ütleb Kim.