FOTOD │ Põneva disainiga ökovilla, mis toimib 100% taastuvenergial

Projektis osales ka arhitekt Stephan Rehm, kelle sõnul soovisid nad koos Häberliga ületada eramut luues piire, uurida uusi meetodeid ja materjale. Maja on välimuselt suur ja uhke villa, mida vaadates pole ökoloogilisus just esimene meeldetulev omadus. Seda aga eramu kõigi sertifikaatide kohaselt siiski on. Maja aredusprojekt läks liikvele sellest, kui Baufritsi omanik Dagmar Fritz-Kramer ja disainer Alfredo Häberli hakkasid peas keerutama küsimust: kuidas inimesed tulevikus sooviksid elada? Vastusena sündis Haussicht maja.

Lisamaja on peamajaga ühenduses teiselt korruselt kulgeva silla kaudu ja sinna on sissepääs ka maapinna tasandilt. Väikeses majaosas sisaldub nii köök kui ka märgruumid, sobides hästi pere noorema põlvkonna või näiteks vanavanemtae kasutusse.

Maja Haussichti vorm meenutab paati ja see on arhitektidel olnud osaliselt taotluslik — paat on üks esimesi traditsioonilisi puidust ehitatud vorme. Maja juurde kuulub palju terassipinda. Tänu puidule on siin soe meeleolu.