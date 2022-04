Selle asemel, et osta poest sünteetilised (ja igavad!) munavärvid, lähene sel aastal munade kaunistamisele loomingulisemalt. On hämmastav, kui laias valikus erinevaid toone on võimalik välja meelitada külmkapist või poe juurikaletist. Lisaks on nõnda värvitud munade boonuseks see, et need on söödavad ega sisalda ühtki kahjulikku ainet.