Kaunis muruvaip vajab hoolt juba kevadel — millised tööd võiks plaani võtta?

Esimene töö — riisumine

Kui sa pole veel oma muru üle rehitsenud, siis tee seda kindlasti enne, kui hakkad väetama, muidu kraabid koos kulu ja samblaga kokku ka kamarale puistatud väetisegraanulid. Rohukamara kerge kraapimine õhustab murutaimede juurestikku ja soodustab võrsumist, tänu millele muutub taimik tihedamaks. Riisumine häirib ka kõdunenud taimejäänuste all pesitsevate haigustekitajate tegevust. Eriti tõhusalt saab kamarat õhustada nii, kui see hargiga risti-rästi läbi torkida. Kindlasti tee seda liigselt tihenenud kohtades, kus muru on viletsam. Muru rullimine tihendab külmaga kerkinud mulda ja tänu sellele juurte kasvutingimused paranevad.





Teine töö — pisiremont

Seni, kuni muru on veel madal, paistavad hästi silma vajunud kohad ja hõredad lapid, mis rikuvad muruvaiba ilmet. Tee need korda kohe, et niiduhooaja alguseks oleks maapind sile ja tühikutel sirguks juba uus muru. Mikrolohud täida liiva või liivaka mullaga. Kate ei tohi olla paksem kui 1,5–2 cm, sest muidu ei kasva murutaimed sellest läbi. Sügavamad lohud täida mullaga ja külva peale uus muruseeme. Hõreda taimikuga lappidel kobesta maapind, puista peale kompostmulda, kasta põhjalikult, külva rohkelt uut seemet ja rulli koht lõpuks üle. Kui märkasid varakevadel lume alt välja tulnud murus valkjaid laike, siis need on lumeseene kahjustused. Peopesasuurused laigud kaovad varsti ise, suurematele külva uut seemet.

Kolmas töö — väetamine