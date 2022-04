NÕUANDEID | Mida silmas pidada, kui plaanid aeda terrassi ehitada?

Kuna Eesti kliima ei soosi terrassi rajamist otse maapinnale, siis tuleb tööd alustada aluskonstruktsiooni või vundamendi ehitamisest. Soovitav on igasugune vundament ehitada maapinna külmumispiirist allapoole – vähemalt ühe meetri sügavusele. Vundamendi ehituseks on mugav kasutada Fibo plokke, kuid valikuvõimalusi on tegelikult veel üsna mitu, alates armeeritud betooni valust kuni aianurgas seisvate ja oma otstarvet ootavate vanade vundamendiplokkideni. Samuti saab terrassi edukalt rajada ka vaivundamendile. Soovitav on vundamendi ümbrus pinnasest täielikult tühjaks kaevata ning täita see liivaga, et vältida hilisemat taimede paljunemist terrassi all. Tugiraamistik ja terrassilauad

Tüübilt enamlevinud terrassilaudis on kas sile või rihveldatud. Mida eelistada, on jälle maitse küsimus. Niiske sile laudis on jala all pisut libedam kui rihveldatud. Teisest küljest kogub rihveldatud laudis oma soontesse pisut rohkem prahti ja paljajalu on mugavam käia jällegi mööda siledat laudist.

Samuti on sel kevadel uudiseks kahepoolsed terrassilauad. Laua profiil on eriline just sellepoolest, et seda võib paigalda mõlemat pidi, vastavalt sellele, millist sooneprofiili eelistatakse. Terrassi ehitamiseks on kõige tavapärasem ja kättesaadavam materjal traditsiooniline männi- või kuusepuit, aga saab ka ehitada lehisest, mis on kaunis ja äärmiselt vastupidav. Edasi saab jätkata juba terrassilaudade paigaldamisega. Siinkohal tasub silmas pidada, et suurema terrassi puhul laudu jätkates jääksid jätkukohad erinevatesse kohtadesse. Muidu jääb jätkatud osa inetult silma paistma.