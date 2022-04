FOTOD │ Vanast tuuleveskist sai soe ja hubane kodu

Muumimaja meenutava kodu peakorrusel asub avar köök, millele annavad rustikaalselt omapärase nüansi esile toodud tellisseinad ja puidust talad. Et ruumile rohkem valgust anda, otsustati punased tellised lubjata heledaks.

Põrandaid katavad massiivsed hästisäilinud tammelauad, mille vanuseks on juba pisut enam kui 200 aastat. 1940ndatel aastatel uuendati talastikku. Täiesti uue lisandusena on ruumi ehitatud puidust trepp, mis viib järgmistele korrustele.

Huvitavat ja omanäolist puidukasutust näeb kõikjal. Ka köögikraan on disainitud üldilmele vastavaks.

Veskis elamise plussideks on kahtlemata ülikõrged laed ja omapärased detailid. Magamistoast avaneb vaade autentsetele veskiratastele. Et valgus langeb ruumi mitmest küljest, on ruumid valgusküllased ja päikselised.