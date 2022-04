Soklikorruse korter — kolm nüanssi, millele enne ostu mõelda

Veendu, et dokumentatsioon oleks korras

Soklikorruseid on varem kasutatud enamasti panipaikadena, mis tähendab, et sedalaadi pinnad ei ole ehitatud eluruumideks. Ka nende tingimused ei ole olnud sel põhjusel vastavad. Kui hiljem on soklikorrusele rajatud eluruumid, on pahatihti jäänud paberimajandus aga korrastamata.

Kõige korrektsem oleks, kui antud pind oleks ümber vormistatud korteriomandina või vähemalt oleks olemas kasutuskord või erikasutusõigus. Kui ühtki neist kolmest vormistatud ei ole, siis tuleks kindlasti sellise korteri ostu suhtuda ettevaatlikkusega ja välja uurida, mis põhjusel on jäänud dokumendid korda ajamata. Kui asi on jäänud lihtsalt ettevõtmise taha, siis pole probleem suur, aga kui asi on jäänud selle taha, et maja elanikud ei saa dokumentatsiooni suhtes ühisele kokkuleppele, võib see kaasa tuua palju aja- ja närvikulu. Dokumentatsiooni puudumine ei pruugi algul probleeme tekitadagi, aga kui millalgi tekib soov oma korterit müüa, siis peab arvestama seadustamise vajadusega.

Arvesta sellega, et laenutingimused võivad tavapärasest erineda

Kui soklikorruse pinnale on seatud kasutuskord, siis võivad panga pakutud laenutingimused tavapärastest erineda ehk pank küsib tavaliselt suuremat sissemakset või suuremat laenuintressi.

Sageli asuvad soklikorruse korterid äripinnal. Kui kohalik omavalitsus on ära määranud kinnistu sihtotstarbe, tuleb arendajal sellest kinni pidada. Kui kinnistu sihtotstarve on osaliselt ärimaa (näiteks 85% elamumaa ja 15% ärimaa), siis vormistatakse üldjuhul mõned korterid külaliskorteriteks. Ka sellisel juhul peab arvestama, et pank nõuab vähemalt 30% sissemakset või lisatagatist.

Arvesta erisustega, kui soovid hiljem korterit müüa või välja üürida