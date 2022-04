Tulevikurobotid juba täna! Tolmuimejad, mille tehisintellekt üllatab ka kõige valivamaid tarbijaid

Ideaalne puhtus majas ja ise ei pea näppugi liigutama. See on unistus, mille tänapäeva nutikad robottolmuimejad on reaalsuseks muutnud. Maailma juhtiv Saksa robottolmuimejate tootja ECOVACS tõi turule uue põlvkonna tootesarja DEEBOT X1, mille põhimudelid DEEBOT X1 Omni ja DEEBOT X1 Plus on Eestis saadaval alates 11. aprillist.