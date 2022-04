FOTOD | Ajatu disainiga kodu, mis on trendikas ka aastate pärast

Kuigi elamine asub Stockholmis, on see pigem kujundatud kontinentaalstiilis kui Rootsile omases skandinaavia stiilis.

Danieli jaoks on oluline panna loodud lahendus kõnetama elanikke ka aastate pärast, mitte triivida sisustustrendide tuultes või olla jäigalt kinni skandinaaviapärases.

Kõik elemendid ja lahendused on valmistatud eritellimusel — alates puitpõrandast kuni ukselinkideni välja. Iga ese siin elamises peab end õigustama ja andma panuse harmoonilise üldmulje kujunemisel. Ja nii igas ruumis.

Sanna sõnul põhinevad nende projektid filosoofial, et uue kodu elanik tahab elada just sellises keskkonnas, mitte ei gakka mõnda tuba ümber kujundama. Iga ruum ja ese on osa läbimõeldud tervikust. Täna loodu peab olema atraktiivne ka homme ja ülehomme. Selle tagavad hea disain ja planeering ning kvaliteetsed materjalid.