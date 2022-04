FOTOD │ Stiilne ühetoaline katusekorter 32 ruutmeetril

Korter asub ühe 1905. aastal ehitatud tüüpilise Rootsi sajandialguse linnamaja pööningukorrusel, mille ühistu otsustas korteriteks lasta renoveerida. Rootsi kortermajades pole harvad juhused, kus tänu majas olevatele äripindadele või korrastatud ja müüki pandud pööningutele on ühistu heal finantsilisel järjel ja majaelanikud kommunaalmaksetest priid.

Kuigi katusekorteris ruutmeetreid just palju pole, kompenseerivad seda üpriski kõrged laed - kõrgeim punkt ulatub lausa 3,4 meetrini. Tänu sellele on ruum avar ja katuseaknad toovad elamisse rohkem valgust.

Selle asemel, et püüda väiksel pinnal jagada ruum pisemateks osadeks, on eelistatud avatud planeeringut. Magamistoa, elutoa ja köögi funktsioonid on koondatud kõik ühte ruumi. Magamisasemest saab päeval diivan ja öösel voodi ning kohvilaud täidab ka öökapi funktsiooni.