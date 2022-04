VÕITJAD | Aasta Tehasemaja 2022 parimad on selgunud

Aasta Tehasemaja 2022 konkursi parimad kuulutati välja Eesti Ehitab messi avapeo raames ning võitjaid õnnitles riigikogu liige ja keskkonnakomisjoni esinaine Yoko Alender, kes tõi välja jätkusuutliku ehitamise konverentsil kõlanud olulisi mõtteid. „Ehituse jätkusuutlikuks muutmise kontekstis on vajalik mõelda mitmele asjale. Linnapiirkondade läbimõeldud arendamise ja ringmajanduse kõrval ka nutikate tehnoloogiate kasutamisele, automatiseerimisele ja modulaarsusele. Need on kõik suunad, mida tänased konkursi võitjad juba teevad ning arendavad.“

Konkursi üldvõit ja parima kortermaja tiitel läks Kodumajale 43 korteriga kahest hoonest koosneva kortermajade kompleksi eest. Žürii tõstis esile hoonete keerukat tehnilist lahendust ning meeldivalt liigendatud arhitektuuri, mis loob tulevastele elanikele kvaliteetse elukeskkonna. Tehnilist läbimõeldust iseloomustab hindajate sõnul asjaolu, et hoone 6 korrust on lahendatud puitkarkass ruumelementidega. Objektile lisab keerukust ka erinevate liigenduste lahendamine, suured silded ja mitmekülgne fassaadimaterjalide kombineerimine. Kokkuvõttes oli Kodumaja poolt tegemist visuaalselt ja arhitektuurselt nauditava projektiga ning läbimõeldud elukeskkonnaga.

Kodumaja Projekteerimise OÜ juhataja Mihkel Uibo sõnas konkursi peavõitu kommenteerides humoorikalt, et väikseid maju Kodumaja ei oskagi ehitada. „Oleme oma nišiks valinud kõrged ja mahukad moodulitest hooned, mida saame teha tänu oma headele klientidele, kes selliseid arhitektuurselt ja tehniliselt põnevaid projekte meile teha annavad.“ Uibo sõnul on Aasta Tehasemaja konkursi tunnustus alati positiivseks boonuseks ning Kodumajal on väga hea meel, kui õnnestunud hooned saavad ka teiste poolt märgatud. „ Suur tänu konkursi korraldajatele. Loodame, et järgmised aastad toovad majatehastele uusi põnevaid projekte.“