Köögi tagasein — milline materjal valida?

Keraamiline plaat

Üks traditsioonilisemaid mooduseid on köögi tagaseina katmine keraamilise plaadiga. Keraamilisi plaate on saadaval väga laias suuruse- ja värvivalikus ning nendest võib laduda tõeliselt isikupäraseid mustreid.

Miinuseks on tagaseina võrdlemisi keerukas hooldus plaatidevaheliste vuukide tõttu. Nende puhastamiseks tuleb kasutada spetsiaalset vahendit ja parajalt jõudu. Küll aga saab vuukide kogust vähendada, kasutades suuremõõtmelisi keraamilisi plaate. Mõne plaadi kõrgus on nii suur, et katab kenasti ära ülemiste ja alumiste köögikappide või riiulite vahelise ala. Selliseid võib kogu seina peale kuluda kõigest mõnikümmend tükki.





Roostevaba teras

Roostevaba teras on küllalt universaalne, sobides hästi nii modernsesse kui ka traditsioonilisemasse interjööri. Metalse helgiga tagasein jätab omanäolise ja värske mulje, kuna seda ei kohta meie köökides just kuigi sageli.

Miinuseks on aga taaskord keerukas hooldus. Roostevaba teras muutub väga kergesti plekiliseks ja kogub aja jooksul kriime. Puhastamiseks vajab see materjal spetsiaalset roostevabale terasele mõeldud vahendit. Mugavust armastava inimese jaoks see ilmselt kuigi hea variant pole.

Klaas

Klaasist tagasein jätab väga efektse mulje, eriti kui selle taha on asetatud põneva mustriga (foto)tapeet või muu seinakaunistus. Selle läige täiendab iseäranis hästi modernset interjööri ja on külaliste seas kindel pilgumagnet.

Võrreldes keraamilise plaadiga on klaasi puhastamine lihtne, kuid miinuseks on see, et lapiga pühkimist tuleb tõenäoliselt ette üpris sageli. Nimelt paistavad klaasi pealt nii mustus kui kuivanud veepritsmed väga hästi välja, eriti köögilampide valguses.

Graniit