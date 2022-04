HINNAVÕRDLUS | Mis hinnaga saab kahetoalise korteri üürida Eesti suuremates linnades?

Kui aasta tagasi võis üürida soodsaima kahetoalise korteri 199 euro eest kuus, siis hetkel enam sellise hinnaga elamist ei leia. Pealinna soodsaim kahetoaline rendikorter asub Mustamäe teel ning selle eest tuleb välja käia 330 eurot kuus. Korter on lihtne ega pole just viimase trendi järgi sisustatud, kuid renoveeritud on duširuum ning korteris on olemas kõik eluks vajalik — pesumasin, pliit, külmik, mikrolaineahi, lisaks on plussiks madalad kommunaalkulud. Huvi korral vaata kuulutust SIIT. Samas hinnaklassis kortereid just väga palju saadaval ei ole, valikus on vaid mõned üksikud pakkumised. Kui on soov ka pisut objektide seast valida, siis tuleb arvestada umbes 500 eurose väljaminekuga kuus.