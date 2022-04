Häid nõuandeid, kuidas hingevaakuvat toataime uuesti elule turgutada

Istuta taim ümber Kasuta kvaliteetset toalillemulda ning vali pott, mis on pisut suurem kui eelmine. Kui taim kannatab niiskusepuuduse all, lisa potti pisut vettsäilitavaid kristalle.

Kärbi taime Kui taime juured on kahjustada saanud, lõike lehti vähemaks. Nii saavad juured pisut hinge tõmmata, sest nad ei pea enam nii suurele lehtedehulgale vett ja toitaineid pakkuma.

Kasta taime



Kui muld on väga kuiv ja taime lehed väga haprad, siis on taimel tõsine niiskusepuudus ning ta vajab vett. Ära seejuures mulda üle uputa — kasta taime seni, kuni muld on parajalt niiske. Seejärel tõsta taim umbes 10 minutiks potiga koos veevanni.