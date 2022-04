Kui kraanikauss on umbes — kuidas asi omal jõul korda saada?

Ummistuse likvideerimist tuleb alustada kraanikausi all paikneva haisuluku ülevaatamisest. Haisulukul on kanalisatsioonisüsteemis täita väga oluline roll, sest sinna kogunenud vesi takistab torustikus tekkival haisul tuppa tungimast. Sellest siis ka tema nimetus. Peale selle aitab haisulukk tänu oma konstruktsioonile kinni püüda suurema osa sellest soovimatust kraamist, mis pererahva hooletuse või teadmatuse tõttu kraanikausist alla lastakse, lootuses, et kui see minu kraanikausist alla läheb, siis on see kellegi teise probleem.