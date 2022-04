Maaküte — 7 tegurit, mida pead enne selle kasuks otsustamist teadma

1. Maasoojuspump ja looduslikud soojusallikad

Maasoojuspumpa saab kasutada nelja erineva loodusliku soojusallika toel, millest sobivaim valitakse lähtuvalt asukohast, vabast maapinnast ning energiavajadusest. Eestis on enamasti kasutusel pinnasekollektor (horisontaalne maakollektor), kuid kasvanud on ka soojuspuuraukude ehk energiakaevude rakendamine. Aasta keskmine pinnasetemperatuur on Eestis ühtlane (horisontaalse maakollektor): sügavusel 0,8 m—6,55 ºC ja sügavusel 1,6 m—6,6 ºC ning sügavusel 3,2 m—6,7 ºC. Süvapinnase keskmine temperatuur (vertikaalne kollektor) 100 m sügavusel 7,6 ºC ning sügavusel 200 m—9,1 ºC.

2. Kui sügavale panna maakollektor

Üks ruutmeeter eramu köetavat pinda vajab vähemalt 3 m horisontaalset maakollektorit ja vähemalt 3.6 m² vaba maapinda: torustik paigaldatakse ca 1,2 m sügavusele ca 1 m vahedega. Kui paigaldada maakollektor liiga sügavale, siis päikesesoojus ei jõua piisavalt kiiresti kevadel torustiku ümber tekkinud jääd üles sulatada (näiteks vilus puude all). Kui paigaldada kollektor liiga madalale, siis võib tekkida talvel maapinna jäätumine ning elektrienergia tarve tõuseb. Õigesti dimensioneeritud ja paigaldatud pinnasekollektor ei mõju taimede kasvule halvasti (kuid tuleb arvestada puude sorti, nt kuused on lähedase pinnase kaevamise suhtes tundlikud).

3. Sobiv pinnas maakollektorile

Kollektorite paigaldamisel on väga tähtis eeltöö ja mõõdistused, üks olulisemaid aspekte on maapinna soojusjuhtivus ja niiskusesisaldus, mis võivad regiooniti erineda. Eelistatud pinnas maakollektori torustikule on niiske pinnas (torustiku soojusvastuvõtt niiskes pinnases on 15—30 W/m², kuivas pinnases 10—25 W/m²). Mida niiskem on pinnas, seda lühem on maakollektori torustik.

4. Maasoojuspump ja vesiküttesüsteemid