Viis levinumat viga, millest vannitoa sisustamisel hoiduda

Vannitoa planeerimisel on tähtis silmas pidada, et seal oleks piisavalt kappe, kuhu panna rätikuid ja pesemisvahendeid. Mõistlik on ette mõelda, mitu inimest vannituba kasutama hakkab. Kui peres on palju inimesi, läheb kapipinda vaja tõenäoliselt tavapärasest rohkem. Et paljudele inimestele meeldib oma asju eraldi hoida, siis oleks hea, kui igal inimesel on oma sahtel või personaalne riiul.

Kui ruumi tegelikud mõõtmed jäävad arvesse võtmata, siis tekivad ka probleemid. Mõni mööbliese võib vannituppa visuaalselt sobida, ent see ei tähenda, et see seal kõige paremini töötaks. Vannituba kujundades võiksid alati meeles pidada funktsionaalsust, sest tihti on seal ka ruum väga piiratud ja asjade asetus seega ülioluline. Näiteks kui soovid dušinurga ette paigaldada ukse, võiks vannitoas olla piisavalt ruumi, et saaksid ukse täielikult avada. Kellelegi ei meeldiks end igal hommikul läbi kitsa pilu pressida. Samuti võiksid kõik kapiuksed kenasti avaneda. Kitsas ruumis on heaks lahenduseks lükanduksed ja lükandustega mööbel. Ka WC-poti ümber võiks olla parajalt ruumi, et oleks mugav. Lisaks võiksid jälgida asjade kaugust. Näiteks, kas paberihoidja on potile piisavalt lähedal, et ka laps ulataks selleni.