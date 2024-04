Mis aiatööd tuleks aprillis ära teha?

Kui märtsis jäid marjapõõsad ja vaarikad lõikamata, tee seda nüüd. Kontrolli musta sõstra põõsaste pungi ja korja ära ja hävita teistest suuremad ümara kujuga pungad. Need on tõenäoliselt pahklestast kahjustunud.

Hoolda muru, kui pinnas on juba piisavalt tahenenud. Kui maa on veel vettinud ja märg jäta see töö maikuusse. Ära märga muru talla. See teeb pinnase tihkeks ja murutaimed võivad hukkuda õhupuudusel. Juhi ära liigne ja seisev vesi.