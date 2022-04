Koju põrandat valides arvesta lemmikloomaga

Puitpõrand

Puitpõrand on kodus üks ihaldatumaid põrandakatteid, kuid ei pruugi olla parim valik lemmikloomade puhul. Lemmikloomade pisikesed “õnnetused” võivad puitu jäädavalt kahjustada jättes sellele püsivaid plekke ja ebameeldiva lõhna. Isegi kui põrand kiiresti koristatakse, võivad tekkida püsivad kahjustused, mille eemaldamiseks võib olla vajalik põranda uuesti viimistlemine. Probleemi võib tekitada juba üksik plekk, kuid mitme puhul võib põrandavahetus olla möödapääsmatu. Puitpõrand ei talu ka pidevat veega kokkupuudet. Seetõttu tuleb looma jooginõu all kindlasti kasutada matti, et kaitsta põrandat üle kausi ääre sattuva vee eest. Kui vesi ikkagi põrandale satub, tuleb see kiiresti kuivatada. Samuti tasuks lemmiku küüsi võimalikult tihti lõigata, et vältida nende pikaks kasvamist. Pikad küüned kriimustavad puitpõrandat, seda eriti suurte loomade puhul.

Laminaatpõrand

Laminaatkate on alternatiiv puitpõrandale just tänu tugevale pealispinnale. Laminaadi puhul on probleemiks selle libedus, millel loom libastuda ja end vigastada võib. Libastumisohtu saab vähendada valides spetsiaalse pinnatöötlusega või reljeefse laminaatkatte. Laminaat on suhteliselt kriimustuskindel, kuid külm ja kõva, mistõttu soovitame lemmiku küljealust pehmendada näiteks vaibaga.

Vinüülpõrand

Sageli ei mõelda vinüülkattele kui väga inim- ja loomasõbralikule põrandakattele. Samas on tänapäevane LVT (luxury vinyl tiles) suurepärane valik nii lemmikloomade kui väikelaste puhul. Põrand on kriipimis- ja plekikindel, ei põhjusta allergiat, lihtne puhastada ja hooldada ning summutab müra kõndides. Eeliseks on ka hea välimus ja mittelibe pind võrreldes laminaatkatte ja lakitud puitpõrandaga.

Linoleumpõrand