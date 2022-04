Tervita kevadet varajaste õitsejatega! Milliseid püsikuid aeda valida?

Kui talve taandudes hakkavad mullast esimesed rohelised kerkima, on aedniku õnnepäevad saabunud. Kenad kevadlilled on justkui loteriivõit, sest talv on viimaks möödunud ja kevadised püsikud puhkevad õide. Priimulad, kevad-nabaseemnikud, lumeroosid, aed-karukellad ja teised jahedaid ilmasid trotsivad kevadised õitsejad on auga välja teeninud koha igas aias.