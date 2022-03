Kevadel kontrolli üle võimalikud lume- ja tuulekahjud. 12 nippi, kuidas kodu peale talve korda seada

Millele tasub kevadel tähelepanu pöörata? Loe lähemalt!

Katus

Katuse esmaseks kontrolliks pole ilmtingimata vaja redeliga üles ronida, olulisi probleeme märkab ka maapinnalt vaadates. Kas mõni sindel on paigast nihkunud? See on vihjeks, et tõenäoliselt on mõni kinnitus üles öelnud ja vajab välja vahetamist. Kas mõni katusekividest on pragunenud või üldse puudu? Kui kinnituskruvi või -nael paistab silma, siis on oht, et vesi hakkab katusekatte alla imbuma. Ära jäta seda tähelepanuta.

Korista vihmaveerennidest sinna talvel kogunenud mustus ja lehed.

Korsten

Kui su majal on kividest laotud korsten, siis uuri lähemalt katusekivide ühenduskohti. Kas mõni kividest kipub välja kukkuma või on mõni taim endale kivide vahele pesa teinud? Mõlemad annavad märku niiskusprobleemist.

Ega korstnasse pole pragusid tekkinud? Samuti jälgi märke kristalliseerumisest — valgest kaltsiumilaadsest sadestusest, mis viitab sellele, et müüritise ühenduskohad mitte ei tõrju vett, vaid on hakanud seda sisse imama. Korstna kaitseks võib paigaldada korstnamütsi, see kaitseb seda loodusmõjude hävitava toime eest. Kõige mõistlikum on katta mütsiga korstna ots ja küljed esimese kahe ülemise kivi ulatuses. Korstna parandamisel või renoveerimisel küsi nõu korstnapühkijalt.

Välisseinad

Hoolimata sellest, kas su maja katab puitlaudis, krohv või tellis, tasuks võimalikud murekohad — räästaalused ja vihmaveetorude lähedus — igal kevadel hoolikalt üle vaadata. Veeplekid on tavaliselt märgiks, et vihmaveesüsteem pole piisavalt tõhus ja vee äravool on takistatud. Puitlaudise puhul pööra tähelepanu laudisesse tekkinud lõhedele ja vaata, ega oksakohad pole välja pudenenud — see kutsub elusolendid, kes laudise alla pesa tehes seda kahjustama kipuvad. Kontrolli üle laudise alumine serv, ka see on üsna kahjustusaldis koht.

Aknad-uksed