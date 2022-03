Kuidas leida ideaalne diivan?

Eesmärk

Esimeses järjekorras tasub hoolikalt läbi mõelda, millised on pereliikmete eelistused ja harjumused – kas diivanil eelkõige istutakse või meeldib pereliikmetele seal ka pikutada, kas seal istutakse ja pikutatakse samal ajal, kas seal magatakse? Harjumuste põhjal selgub ka diivani eesmärk, mis aitab lõpuks paika panna ideaalse diivani suuruse ja kuju, pehmusastme, istumiskõrguse ja -sügavuse ning selja- ja käetugede vajalikkuse. Ideaalne diivan peab olema kõigile mugav ja vastama kõigi pereliikmete vajadustele.

Kui diivanil peaks samal ajal saama pikutada ja istuda, on kõige sobivam lahendus suurema istumissügavusega ja pehmema sisuga nurgadiivan. Kui aga on juba ette teada, et diivanil on eelkõige plaanis istuda (näiteks kohvilaua taga), tagavad suurema mugavuse väiksem istumissügavus ja kõrgem seljatugi. Õige istumiskõrguse paikapanekul on diivani valikul oluline arvesse võtta ka kasutajate vanust – vanematel inimestel võib madalalt diivanilt olla ebamugav püsti tõusta.

Mahukas ja sügava istumisosaga diivan Quilton sobib ideaalselt lebotamiseks. Tootja: HAY

Diivan Match on hea valik, kui elutoas on ruumi lahedalt. Tootja: Prostoria

Kuna diivan on investeering paljudeks aastateks, tasub uut diivanit valides ette mõelda, millised võivad olla diivani kasutamise vajadused aastate möödudes. Kui võimalikke muutusi ette näha ja neid juba varakult arvesse võtta, on kindel, et diivan täidab oma eesmärki kogu oma pika eluea jooksul.

Suurus ja kuju