Kuidas ise terrassi ehitada ja milliseid vigu vältida?

Terrassi ehitamise näol ei ole tegu sugugi kontimurdva tööga. Kui olemas on elementaarsed tööriistad, võib terrassi püsti panna üsna madala eelarvega ja ühe nädalavahetusega. Nagu iga töö, algab ka terrassiehitus planeerimisest. Esmalt tuleb leida sobiv asukoht ja teha vajalikud kalkulatsioonid, kui palju materjali on vaja osta. Mis puutub asukoha valikusse, siis on iseenesestmõistetav, et tuleb arvestada ilmakaarega. Võimalusel rajada terrass ka tuulevaiksesse kohta, kus on mõnus istuda. Mõne maja juurde kuulub lausa mitu terrassi — on koht, kus hommikupäikese käes kohvi juua ja on nn “õhtuterrass”, kus viimaseid päikesekiiri püüda ja grillida. Kui mitut terrassi teha ei saa, siis tasukski mõelda, kas terrassi on vaja kasutada rohkem hommikupoolsel või õhtusel ajal.