Robotmuruniiduki omanik saab suvel võrkkiiges kiikuda

Robotniidukid on Eesti turul olnud pikka aega, kuid suurem läbimurre nende nii vajalike aiatööriistade kasutamisel on saabunud alles viimastel aastatel. Suur kasutuskindlus, mugav akude laadimine ja müravaba töörežiim on teinud robotniidukist aias asendamatu abimehe. Husqvarna Eesti ja Soome tegevjuhi Jaanus Vahesalu sõnul käivad praegu arendustööd selle kallal, et üsna pea saaks pakkuda maa-aluse kaablita lahendust ka tavatarbijate robotniidukitele.