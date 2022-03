NÕUANDEID | Tomatitaimi saab edukalt kasvatada ka potis

NB! Kui tomatite kasvukohas on väga palav või kui kasvunõu paikneb otse asfaldil, siis on parem metallist istutusanumaid vältida, tomatitaimede juured võivad neis kuumaga kõrbeda.

Vali pott, mis on vähemalt 45 cm sügav (ideaalselt 60 cm). Tsingitud veetünnid on tomatitele ideaalseks kasvunõuks, hästi sobivad ka veinivaadid. Enne taimede istutamist veendu, et kasvunõu põhjas on drenaaži jaoks augud, vajadusel puuri need ise.

Arvesta sellega, et kuigi päev venib suvel pikemaks, muutub ühtlasi ka päikese liikumistrajektoor ning varjud ja päikepaiste võivad seetõttu kesksuvises aias hoopis teistsugused olla kui varakevadel. Kui kasvatad tomateid seina või aia ääres, siis on võimalik, et pead hooaja edenedes nende asukohta pisut sättima, et taimed maksimaalsel määral päikest saaksid.

Inimesed kipuvad oma rõdu või aianurga päikeselisust tihtipeale üle hindama. Selleks, et aru saada, kas tegu on tomatikasvatuseks sobiva paigaga, tuleks sellele hommikul, keskpäeval ja õhtul pilk heita ning jälgida, kui palju sinna tegelikult päeva jooksul päikest paistab. Otsest päikest peaks jaguma vähemalt kuueks kuni kaheksaks tunniks.

Tomat on üks tänuväärsemaid söödavaid taimi, mida kasvatada. Omakasvatatud tomatite maitse on hoopis midagi muud, kui kaubandusest ostetutel. Pealegi annab see võimaluse valida tohutu hulga vahvate sortide vahel. Ära muretse, kui õueruumi napib: sa ei vaja muud, kui piisavalt suurt konteinerit ning päikeselist kasvukohta rõdul või terrassil.

4. Säti paika taimetoed. Peaaegu kõik tomatitaimed vajavad toestamist, välja arvatud mõni üksik madalakasvuline determinante sort. Kuigi su värskelt istutatud tomatitaim pole veel seda nägugi, et ta võiks tuge vajada, on siiski hea see tema jaoks kohe valmis sättida – juba väändunud taime võib hiljem üsna keeruline toestada olla.

Täida umbes pool potist värske kasvumullaga. Kui soovid, siis nüüd on just õige hetk mulla hulka komposti või mõnda pikatoimelist väetist lisada. Seejärel aseta tomatitaim mullahunniku keskele. Säti kõrgust nii, et mullast ulatuks välja ainult kaks ülemist lehepaari. Selline tehnika (süvaistutus) sunnib taime mulla alla jäävale varreosale lisajuuri kasvatama ning taim kasvab tugevamaks ning moodustab tervema juuresüsteemi. Tervem juurestik võrdub tugevam taim ja rohkem tomateid. Kui oled taime kõrguse paika sättinud, täida pott mullaga. Kasta muld korralikult läbi.

Paljud tomatid, eriti just vanemad sordid, on aga indeterminantsed ning võivad kasvada isegi kuni kahe meetri kõrguseks. Nende jaoks vali võimalikult suured konteinerid. Kui istutad ühte potti kokku mitu taime, siis jäta kahe taime vahele ca 5 sentimeetrit vahet, see tagab parema õhuringluse.

5. Kasta regulaarselt. Pidev ja regulaarne kastmine hoiab konteineris kasvavad tomatid õnnelikena. Kasta taimi umbes kaks korda nädalas (väga kuumal suvel tihemini). Kastmisel jälgi, et pinnas oleks pidevalt niiske, kuid mitte liiga märg. Liiga vähene kastmine nõrgestab taimi ja muudab need haigustele vastuvõtlikumaks, liiga rohke kastmine aga võib põhjustada juuremädanikku ning viljade lõhenemist.

Väldi lehtede märjakskastmist, see võib põhjustada lehemädanikku või seenhaigusi. Hea lahendus on tilkkastmissüsteem, nii saavad taimed just vajalikul määral vett, et pinnas püsiks niiske ning sina ise võid rahuliku südamega kasvõi nädalaks ajaks kodunt ära minna.

6. Väeta taimi. Tomatitaimed on keskmise toitainetevajadusega. Kuna konteineris kasvades on pinnast ja toitained piiratud hulgal, siis tasuks tomateid varajasel kasuperioodil üle nädala väetada. Viljade valmima hakates võib väetamisega tagasi tõmmata.

Kasuta väetamiseks spetsiaalset tomativäetist. Väldi kõrge lämmastikusisaldusega väetisi, need soodustavad pigem lehe ja varte kasvu, kui viljade moodustumist.

Kolm peamist viga, mida tomatite potis kasvatamisel tegema kiputakse

1. Liiga väike kasvunõu. Liiga väikese kasvunõu kasutamine on tavaline viga, mida algajad potitomatikasvatajad ikka ja jälle tegema kipuvad. Taimed kipuvad kuivama? Pott on liiga väike. Taimed näevad haiglased välja ning tunduvad toitainetepuuduses vaevlevat? Ilmselt on pott liiga väike. Taimed kasvatavad väga vähe vilju? Ega juhtumisi pott liiga väike ei ole? Ühesõnaga – jälgi, et tomatite kasvukonteiner oleks pigem suur kui väike. Jah, taimede kasvu mõjutavad mitmed erinevad tegurid, kuid piisavalt suur kasvunõu mängib kindlasti seejuures üliolulist rolli.

2. Liiga vähe vett. Täispäikese alla asetatud kasvunõudes võib muld väga kiiresti läbi kuivada. Pealegi on tomat üsna janune taim. Potitomatite kasvatamine pole kindlasti õige koht „kuivkasvatusega“ katsetamiseks (taime meelega kuival hoidmine, et viljad intensiivsema maitse omandaksid). Püüa hoida taim nii hea tervise juures, kui võimalik. Edu valemiks on suur kasvunõu, milles pinnas nii kiiresti ei kuiva ning regulaarne kastmine, et taimed end hästi tunneksid.

3. Liiga vähe päikest. Tomatid armastavad päikest! Mida rohkem, seda uhkem! Kui tomatitaimed näevad nirud välja või ei taha vilja kanda, siis leia kasvunõule päikeselisem paik, kus taimed saaksid päevas vähemalt kuus kuni kaheksa tundi otsest päikest nautida.

Allikas: Houzz

