Õueala ja aia panevad elama klinkersillutuskivist teed

„Kuna tegu on loodusliku kiviga siis klinkersillutuskivi eripäraks on mõõtude väike variatiivsus, sama moodi võivad kivide toonid veidi erineda, kuid kokkuvõtteks annab just see kivipinnale iseloomuliku ilme ja üldpilt ei mõju tuima massiivina,” sõnas Kalberg.