Uue kodu jahil olev arhitekt otsis Pariisi kesklinnas teadlikult korterit, mis oleks võimalikult halvas seisukorras. Arhitektina janunes ta põneva seikluse järele, mis pakuks võimalust teha midagi uut ja teistsugust.

Uus kodu andis võimaluse luua nii isiklik eluruum kui ka kujundada midagi ilma kliendi nõudmistest tulenevate piiranguteta. Ta soovis töötada ajastutruu korteriga, mille kohta Pariisis öeldakse, et sellel on parquet, moulures et cheminées ehk puitpõrandad, kaunid kipsist karniisid ja kamin.

Leitud korterist avanes kaunis vaade läheduses asuvale suurele avalikule pargile, sellel olid väiksed Prantsuse rõdud ja Philippe’i rõõmuks oli see ka viletsas seisukorras