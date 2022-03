Aasta Tehasemaja 2022 — vaata silmapaistvaid puidust tehasemaju ja anna hääl oma lemmikule!

Konkursi korraldaja Eeva Vahtramäe sõnul on Puitmajaliidu ja klastri konkurss oluliseks sektori aasta sündmuseks ja traditsiooniks, et väärtustada kvaliteetsete hoonete ehitamist, anda laiemat kõlapinda puidu kasutamisele ehituses, õhutada selle trendi kasvamist ning tunnustada ja tutvustada Eesti puitmajatehaste tööd. „Igal aastal on konkursile esitatud tööd väga eriilmelised nii arhitektuurselt, insenertehniliselt kui ka kasutusotstarbelt. See näitab hästi, kuidas puitu annab ehituses mitmekülgselt kasutada.“