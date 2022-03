Mis imeasi on puitplastikust terrassilaud ja mille poolest on see tavalisest parem?

Varasemalt on meil üsna palju juttu olnud terrassi ehitamisest puidust laudadest, mida ka eestlased eelistavad ja hindavad. Mida aga kujutavad endast puitplastikust terrassilauad? Puitplastik koosneb kahest komponendist: puidutolmust ja plastikust ning lisaainetest, mis reguleerivad materjalide omadusi. Koostises on 45% puidutolmu, 45% PVCd ning 10% vajalikke lisaaineid. Puitplastik-mass on ümbritsetud PVC kihiga, mis muudab lauad jalasõbralikuks, libisemiskindlaks ning pinnuvabaks.