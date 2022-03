Luksuslik kodu 14 ruutmeetril — põneva sisekujundusega imepisike elamine, millega saad sõita, kuhu soovid

Eluruumid asuvad kahel tasapinnal — esimesele korrusele on mahutatud köök ja vannituba ning teisele elutuba. Mida väiksem on ruum, seda olulisem on valgus. Siinses majas langeb valgus interjööri maja kolmelt küljelt ja katuseakende kaudu.

Enamus maja ruutmeetritest kuuluvad täisväärtusliku köögi alla. Kappe ja panipaiku on piisavalt ning pisikese maja kohta on valitud ruumi ka üllatavalt suur külmik, kraanikauss ja pliit. Valget köögimööblit katab kaunis valgest marmorist tööpind.

Tihti eelistatakse ka mitu korda suuremates elamistes vannile dušinurka, sest vann nõuab küllaltki palju ruumi ning vannitubades seda sageli napib. Siinses kodus on aga rõhk mugavusel ja luksusel ning kullavärvi jalgadel vann oli kodu omanike suureks sooviks. Vannile minev ruum kompenseeriti ukse arvelt. Tavaline hingedega uks on asendatud praktilise lükanduksega. Toataimed on paigutatud seintele ning tulemuseks on kaunis vertikaalaed!