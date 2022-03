FOTOD | Kevadistes toonides kodu, mis on inspireeritud loodusest

Skandinaavialik sisekujundus ei pea olema alati valge ja hall — leidsime Rootsist ühe põneva elamise, mis on mähitud hoopis rohelistesse toonidesse ning mõjub põhjamaises kliimas igati värskendavalt ja kosutavalt kompenseerides rohelust ja looduse lopsakat ilu, millest just suurel osal aastast puudu on. Tulemuseks on aastaringselt kevadsuvine interjöör!