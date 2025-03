Kevadine suurpuhastus – palju häid nippe, mille abil kodu kiirelt särama lüüa

Praegu on hea aeg ette võtta iidseks traditsiooniks kujunenud kevadine suurpuhastus. On ju majapidamises terve hulk töid, mida soovitataksegi teha kord aastas. Et protseduuri veidigi kergendada, koostasime nimekirja töödest, mis kindlasti kevadel tähelepanu vajavad ja jagame näpunäiteid, kuidas neid mugavamalt teha.