Kevadine suurpuhastus: nipid, mille abil kodu kiirelt särama lüüa

On viimane aeg võtta ette iidseks traditsiooniks kujunenud kevadine suurpuhastus. Üha kõrgemal taevakaarel särav päike teeb küll tuju heaks, kuid on samas halastamatu, tuues esile kõik vead, millele talvepimeduses silm tähelepanu ei pööranud. Lisaks leidub majapidamises terve hulk töid, mida soovitataksegi teha kord aastas. Et tülikat protseduuri veidigi kergendada, koostasime tubade kaupa töödenimekirja, mis kindlasti kevadel tähelepanu vajavad ja jagame pisut näpunäiteid, kuidas neid mugavamalt teha.