Kuula, milleks on vaja okaspuid kevadel mõrusoolalahusega pritsida

Esmalt tuleb siiski vanad lehed ja taimejäägid kokku riisuda ja komposti viia. Nendest kõduneb huumuserikas muld, mida on hea taimedele turgutuseks panna. „Need, kes soovivad kiiremini kompostimise protsessi käivitada ja saada kiiremat tulemust, need saavad lehemassile lisada vetikatest tehtud ekstrakti Amalgerol Essence, see sisaldab melassi ja muid vajalikke aineid. Tegemist on täiesti loodusliku tootega, isegi mahekasvatajad kasutavad seda,” soovitas Scandagra Eesti agronoom-nõustaja Kaarel Kallion.