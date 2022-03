Tomatikasvatuse ABC — kõik, mida tasuks teada tomatite külvamisest, pikeerimisest, kastmisest ja hooldamisest

Üks sagedasemaid vigu, mida tomatite kasvatamisel tehakse, on ülekastmine. Tomatit on vaja kasta jahedal ajal kord nädalas ja palavate ilmadega kaks kuni kolm korda nädalas. Kastmisvesi peaks olema eelsoojendatud ning kasta tasub hommikupoolikul, siis ei teki kasvuhoonesse liigset niiskust. Oluline on ka väetamine kasvuperioodil. Pealtväetamiseks on hea kasutada tomatitele mõeldud maheväetist (kasvuperioodil paar korda).

Suur kunst on ka tomatite lõikamine või kärpimine. See aga on väga oluline, et viljumist maksimaalselt toetada. Näiteks tuleks liigsed külgvõrsed ära näpistada kord nädalas. Soovitav on eemaldada võsud kuni 5 cm pikkuselt, mil nad on veel väikesed. Esimeste viljade valmides tuleks kord nädalas paarikaupa eemaldada ka taime alumisi lehti, nii pääseb õhk paremini liikuma ja haiguste oht on väiksem. Alumised lehed eemaldatakse kuni esimese õisikuvarreni, millel hakkavad valmima viljad.