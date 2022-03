Oled kvaliteetse puitmööbli otsingul? Pesapuu Sisustuskeskusel on sulle pakkuda nii mõndagi!

2022. aasta üks suurimaid sisustustrende on looduslähedus ja naturaalsus. Kodukontorist on saanud uus norm ja see tekitab inimestes soovi tuua koduseinte vahele tükikest loodust. Täispuidust sisustuse lisamine mistahes tuppa on lihtne viis kevadise värskuse saavutamiseks ja ruumi atmosfääri soojemaks muutmiseks. Suurima valiku kvaliteetset täispuidust mööblit leiad Pesapuu Sisustuskeskustest Tallinnas ja Tartus või nende e-poest aadressil www.pesapuu.ee .

Suur valik täispuidust mööblit

Keskkonnasõbralik valik



Lisaks sellele, et täispuidust mööbel näeb hea välja, on see ka keskkonnasõbralik valik. Kvaliteetne puitmööbel peab kaua vastu, mis tähendab, et kulumise või purunemise pärast seda nii pea asendama ei pea. Veel tasub meeles pidada seda, et erinevalt näiteks saepuruplaatidest valmistatud mööblist saab puidust sisustust kodus kerge vaevaga nii puhastada kui ka vajadusel värskendada. Suurem osa Pesapuu mööblist on lakitud, mis tähendab, et puhastada saab seda lihtsalt niiske lapiga. Kui tunned aga, et kummut või voodiraam näeb pisut väsinud välja, tuleb see lihtsalt liivapaberiga üle käia, viimistlusvahend peale kanda ja mööbel näeb jälle välja selline nagu päeval, mil sa selle koju tõid. Nii ei pea kohe poodi uue järele jooksma ja saab seeläbi planeedile suure teene teha.