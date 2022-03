Kumb on mõistlikum — kas kinnisvara osta või üürida?

Lihtsad arvutused näitavad, et kui seada hüpoteek Lasnamäe piirkonna ühetoalisele korterile, mille hind on 70 000 eurot, ning kui laen on võetud 30 aastaks ja esimene sissemakse on 10%, tuleb kuumakse umbes 230 eurot. Sarnase korteri keskmine üürihind kuus on umbes 350 eurot. Erinevus on märgatavalt suur. Kui anda oma hüpoteegiga koormatud korteri üürile, on üür enam kui piisav laenusumma katmiseks.