PILDID | Kodud 176 perele! Alguse said Viimsisse arendatava Väike Taani elurajooni ehitustööd

“Kuigi olud on parasjagu mitmel rindel keerulised, on kulgenud kõik plaanipäraselt. Kopp veel ei kaeva, aga ettevalmistustöödega on algust tehtud,” kommenteeris Avaloni tegevjuht Ahti Kiili. Kui detsembris oli Väike Taani elamurajoon alles projektifaasis ja tegeleti eelmüügiga, siis nüüd on alanud juba ka registreerimine ja valminud on müügimaterjalid. “Rõõm on näha, kui suure huviga tulevased koduomanikud on projekti vastu võtnud. Loodame, et ehitustööde vältel see samas tempos ka jätkub,” rääkis Kiili.