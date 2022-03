Kas sina tead, kuidas said Oot-Oot Suudio voodid endale nime?

Kolme disainvoodi sünd

Meie esimene voodi mudel oli HOLM. Kui disain valmis sai, vaatasime peale — see oli lihtsalt nii HOLM!

Seejärel soovisime luua midagi lihtsamat. Midagi, kus oleks kõike vähem. Nii sündis minimalistlik ja põhjamaine LESS.

Samal ajal oli töös ka kolmas mudel. No seal oli aga jälle kõike rohkem! Rohkem kangast, rohkem polstrit ja rohkem lennukust. Kuna see disain oli igati mudeli LESS vastand, oli ka ilmselge, et nimeks tuleb ei midagi muud kui MORE.

Keerulise valiku tegemine on lihtne!

Seega, kui sinu jaoks „less is more”, vali LESS. Kui „more is more”, vali MORE. Kui oled eelistustelt aga kahe valiku vahel, jääb sulle HOLM.

Ja alati jääb sulle võimalus teha HOLM-ist MORE ja MORE-ist LESS. Sest meie voodisüsteemil on nii peatsid, katteriided kui ka jalad kerge vaevaga vahetatavad. Vaheta kasvõi naabriga!

Tugev ja elegantne

Oma voodisüsteemi arendasime tugevale metallraamile. Kõrgetel jalgadel raam soodustab ka robottolmuimeja kasutamist ja lisab ruumile visuaalselt kergust ja avarust.

Tule tutvi voodisüsteemi ja disainivalikutega meie Tallinna salongis aadressil Rävala pst 7

Milline kolmest on sinu lemmik, anna teada meie Instagramis: @ootootstudio