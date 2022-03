Milliste värvidega kujundada mõnusalt rahulik magamistuba?

Magamistuba — see on kodu üks olulisemaid ruume, kus me puhkame ja veedame väga palju aega. Eksperdid väidavad, et kvaliteetne puhkus on oluline tingimus selleks, et oleks jõudu tõhusalt töötada ning et säiliks hea tervis. Kujundades magamistuba, peab silmas pidama, et interjöör saaks olema rahustav ja lõõgastav.