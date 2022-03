Varakevadised aiatööd, mida kindlasti unustada ei tohiks

Varakevad on õige aeg istutada peenardesse ümber toas kasvanud sibullilled. Mõned neist hakkavad õitsema järgmisel kevadel, mõnel aga läheb paar aastat aega, et uuesti õide puhkemiseks piisavalt rammu koguda. Ühtlasi istuta kasvukohta liiliasibulad, gladioolide mugulsibulad ja daaliate juuremugulad.

Maapind on esimesteks istutus- ja külvitöödeks valmis siis, kui viimasedki jääkristallid on pinnasest kadunud ja muld mureneb kergesti — liiga märg muld on tihke ja kompaktne ning selles puudub taimedele kasulik õhuvaru. Esimestena võid mulda külvata porgandid, redised, juurselleri ja teised varajased köögiviljad.

Kui uus kasv on alanud, kärbi puudelt-põõsastelt soovimatud oksad. Samuti eemalda eelmisest hooajast peenardele jäänud taimevarred. Lõika tagasi roosid, enne kui need hakkavad uusi võrseid kasvatama.

Varakevad on õige aeg põõsaste ümberistutamiseks, sest maapind on pidevalt niiske ning see aitab uude kohta tõstetud põõsal uuesti juurduda, juurtel on lihtsam levida ja mullast toitaineid ammutada.

Leia labida abil põhijuuremassi serv ning kaeva seejärel sügavale juurepalli alla. Uus istutusauk kaeva sügavam ja laiem ning sega mulla hulka kas komposti või orgaanilist väetist. Kui oled põõsa paika sättinud, täida auk juurepalli ümbert mullaga, kuid ära suru seda liiga tihedalt kokku, nii on juurtel kergem laiusesse kasvada.