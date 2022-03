ENNE JA PÄRAST | Kuidas elutuba ja magamistuba ühte ruumi ära mahutada?

IKEA sisekujundajate meeskond võttis vastu väljakutse muuta kahe magamistoaga korter nutika ruumilahendusega elamiseks emale ja tema viiele lapsele, kellel seni on nappinud pereliikmete jaoks ruumi ja privaatsust. Ühest 24-ruutmeetrisest toast tuli luua ruum, mis oleks ühteaegu elutuba ja magamistuba, milles on kolm mugavat magamiskohta, koht õppimiseks ning panipaik asjade hoiustamiseks.

Avatud riiulisüsteemide kasutamine on üks parimaid viise, kuidas ruum kaheks jagada. “Selline lahendus võimaldab eraldada ruumi mitmeks osaks nii magamistoas, elutoas kui ka kodukontoris. Kodus, kus on erineva vanusega lapsed, on turvaline mööbel esmatähtis. Seetõttu tasub valida vastupidav lakke kinnitatav riiulisüsteem, tänu millele saab ruumi kõrgust maksimaalselt ära kasutada ja paigaldada süsteemi olenemata sellest, kas toas on vabu seinu või mitte,” rääkis Castro.