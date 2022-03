Alati ei pea akent välja vahetama! Enamus vigu on parandatavad

Ikka tuleb ette, et aken miskipärast ei tööta hästi või on juhtunud olema seal suisa praak detail. Paljudel juhtudel pole tarvis hakata akent välja vahetama. Vead saab ka ära parandada lihtsamal – üksnes vajalikke osasid välja vahetades.

90% aknaprobleemidest on tekitatud vale või oskamatu paigaldusega. Peamine akna paigaldamise viga tuleneb sellest, et akent ei paigaldata soojustuskihti. Seoses sellega võib tekkida külmasild ning aknaklaasile ilmub kondensatsioonivesi sagedamini ja aknapõsed on külmad. Sellise vea likvideerimine eeldab kogu akna ümberpaigutust.

Teine suurim viga on see, et akent ei panda loodi ega kinnitata korralikult. Mitteavatavate akende puhul on viltune majasilm lihtsalt visuaalselt kole, kuid avatava akna korral ei pruugi see üldse avanedagi, sest suluse avanemise ruum on blokeeritud.

Viltune paigaldus või vahu vähene kasutamine ongi kõige sagedasemad probleemid.

Sulusemehhanismi saab lihtsalt välja vahetada. Loomulikult jäävad aknalengile väikesed kruviaugud vanast sulusest, kuid selline lahendus tuleb odavam kui valmistada uus aken, see paigaldada ja akna ümbrus uuesti viimistleda.

Aknakremoonide vahetamiseks ei ole vaja teab mis erilisi tööriistu – piisab tavalisest ristpeaga kruvikeerajast. Enamasti võetakse kremoonide vahetamine ette kas turvalisuse tõstmiseks (lukustatavad käepidemed, secustic-kremoonid) või leitakse lihtsalt ilusam ja sobivam kremoonitüüp või -värv.

Hooldamata sulus võib lõhkuda kremooni



Kui kremoon käib raskelt, peitub põhjus tavaliselt mitte kremoonis, vaid aknasuluses. Kremooni raskem käik on esimene märk, et tuleb kontrollida ja vajadusel ka hooldada või reguleerida aknasulus. On esinenud juhuseid, kus hooldamata sulus toob kaasa kremooni liigse kulumise ja see vajab juba varakult väljavahetamist. Siit soovitus: tuleb uurida aknatootjalt, milliseid ja kus toodetud käepidemeid standardvalikus pakutakse.