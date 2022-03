Kuidas vältida vigu, mis rikuvad sinu kodu ilmet ja muudavad sisekujunduse igavaks?

Hall on praegu ilma kahtlusteta trendivärv number üks — siiski ei peaks see tähendama seinte katmist juhuslikult valitud tooniga. Hallil on sadu põnevaid varjundeid, mida oma eluruumis kasutada. Sisekujundajad soovitavad enne suuremaid maalritöid katsetada värvi sobivust väiksemal pinnal. Enne kui tõttad suurt kogust värvi ostma, on seega hea mõte soetada pisike proovipurk. Siinses interjööris mõjub hall raskelt ja domineerivalt. Samuti nõuab tagumine sein kas täiendavat mööblit mõne pilkupüüdva kummuti näol või mõnda ruumi elustavat pilti.

Ka seda elutuba on õnnistatud valguse ja avarusega, kuid puudu jääb soojusest ja isikupärast. Kasutatud on liiga palju monotoonseid toone, mis üksteisega kokku sulavad. Kui väikeses ruumis soovitataksegi laed, seinad ja põrandad hoida avaruse saavutamise eesmärgil võimalikult lähedastes toonides, siis suured ja avarad ruumid muutuvad sama nippi kasutades kõledaks. Palju kodusema näo annaks ruumile puitpõrand. Teine variant oleks kaaluda värvilist mööblit ja särtsakat vaipa. Puidu soojust saab tuppa tuua ka mõne üksiku detailiga — näiteks looks praegusest oluliselt hubasema ilme puidust diivanilaud.

Siinse elutoa värvikaardile on valitud valget täiendama külm lilla ja hall. Puidust detaile asendab läbipaistev plastik ja metall. Kui elad kõledas üürikorteris, mida omanik ei luba värvida, proovi aktsenti lisada ajutiste ja hiljem eemaldavate tapeetide näol. Kui see tehing ei mahu eelarvesse, rikasta seina paari efektse fotosuurenduse, raamitud plakati või kunstiteosega. Rohkesti hubasust saab tuppa tuua ka värviliste patjade ja lõbusate vaipadega. Tähelepanu tasub pöörata põrandate dekoreerimisele — detail, mis alati hubase ilme loob, on hästi valitud põrandalamp. Katsetada tasub ka suurte ja värvikate põrandavaasidega.

Põhimõttest “vähem on rohkem” lähtudes võib juhtuda, et avaralt valge elutuba ja lihtne mööbel loovad oma koosluses perfektse stiilinäite hambakliiniku ooteruumist. Kuigi valgel värvil on tõepoolest omadus muuta ruumid helgemaks ja avaramaks, siis sisekujundajate sõnul tasub sügavuse ja hubasuse andmiseks mõelda ka üksikute teist tooni aktsentseinte peale. Valge tahab enda kõrvale pisut hubasust loovaid elemente — värvilisi sisustusaksessuaare või pisut naturaalset puitu.

2. Magamistuba

Sisekujundajad soovitavad hoida magamistoa puhta ja õhulisena, et ruumi peamine funktsioon ei taanduks üleliigsetele detailidele. Samas ei tähenda see kindlasti, et magamistuba peaks meenutama palatit.

Selle magamistoa kujundamisel on küll lähtutud lihtsast joonest, kuid visuaalne pool on üles ehitatud liiga tugevatele kontrastidele. Mustad põrandaliistud ning tume mööbel valge ja helge viimistluse taustal mõjuvad silmale rusuvalt. Kärts oranž päevatekk võimendab veelgi ülepingutatud kontraste. Kuigi kontrasti loomine on hea sisekujunduse alus, tasub hoiduda liigsetest äärmustest. Ruumis puuduvad ka külgkardinad, mis aitaks tugevat värvikaarti pisut pehmendada.

Ka selles magamistoas jääb puudu isikupärast ja ruum meenutab lakoonilist hotellituba. Kuigi mööbli paigutus on hästi läbi mõeldud, vajaks tumeda-heleda kontrast enda kõrvale mõnd pehmemat detaili. Intensiivne punane dekoratiivmaal keerab kontrastid veelgi üle vindi — selle asemel kaunistaks ruumi mõni mahedama värvigammaga teos. Hubasust tooks tuppa ka lihtne mustritega vaip.

Lihtne ja puhas lastetuba ei riiva otseselt silma, kuid ei võlu ka millegi erilisega. Nagu eelmistegi ruumide puhul, koosneb siinne värvikaart vaid paarist domineerivast värvist. Pigem tasuks värvikaart üles ehitada kolmest-neljast või isegi enamast üksteisega sobituvast toonist — tulemus on värskem ja hubasem!

3. Köök

Kuigi lihtsad ja heledad köögid on moes, tasub siingi jälgida, et kombineeritud oleks üksteisega sobivaid värve ja materjale.

Siinses köögis on pisut üle pingutatud valgete läikivate pindadega. Palju hubasema ilme looks naturaalse puidu kasutamine. Ruumile annaks säravama ilme ka paremini läbi mõeldud valgusti. Suunavalgustite mõte on valgustada konkreetset punkti — siin langeb valgus aga külmkapi kohal asuvale riiulile. Valgustamata on tööpinnad, mis saaks oluliselt kaunima näo näiteks põnevate rippvalgustite abil.

See ilmetu köök on rajatud samal joone järgi nagu enamik eelnevatest elutubadest — kasutatud on liiga ühtesulavaid toone - pruuni ja valge kokkusegamisel tekkivaid erinevaid variatsioone. Ühes toonis on nii köögimööbel kui ka põrand. Plaaditud tagasein on vaid mõni toon tumedam. Samas on puudu säravast valgest, mis aitaks luitunud muljet pisut värskendada. Selle ruumi puhul tuleks loobuda vähemalt ühest beežist pinnast. Kõige lihtsam ja soodsam variant oleks vahetada tagaseina kahhelplaadid valge või mõne julge ja sobiva mustrilise kasuks.

Liiga monotoonsed värvid! Silmale ilus ruum sisaldagu ideaalis rohkem kui kahte värvi ja pisikesi kontraste. Üle on pingutatud oranži ja pruuni kooslusega, millest on puutumata jäänud vaid laed.

See sööginurk ei meenutagi esmapilgul kodu. Ühes toonis seinad-põrand-lagi loob taas ilme kõledast ruumist, mida omakorda rõhutab veel tumedam puidust raam. Jällegi on abiks naturaalsed puidust detailid ja soovitus kasutada ruumis rohkem kui kahte tooni!