See on ilmselt kõige kuulsam korter Kaplinnas. Esiteks asub see kaheksandal korrusel Mutual Heightsis, umbes 1939. aastal ehitatud meistriteoses, mis on Aafrika ainus art déco stiilis pilvelõhkuja. Teiseks paistab korteri kahelt terrassilt ja maast laeni kõrguvatest akendest rabav vaade Laudmäele (Table Mountain).

Peale selle oli endine büroohoone üks esimesi, mis muudeti südalinnas elamispinnaks ajal, mil õieti keegi ei elanudki veel kesklinnas. Alates sellest, kui hoone võeti kümme aastat tagasi eluasemena kasutusele, on sinna elama asunud mitmed põnevad tegelased – rahvusvaheliselt tuntud disainigurudest kuni Hollywoodi näitlejateni.