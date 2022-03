Mõned lihtsad soovitused, kui plaanid kodu lühikeseks ajaks üürile anda

Siin on sulle 8 asja, mille peale sa võiksid mõelda, kui plaanid kodu lühiajaliselt välja üürida.

1. Mis on sinu eesmärk?



Mõtle läbi, miks sa tahad oma kodu lühiajaliselt välja üürida. Kas sa: 1) soovid teha seda ühekordselt proovimise mõttes, 2) tahad sellest kõrvaltuluallika tekitada, 3) tahad sellega n-ö põhikohaga tegelema hakata. Viimane eeldab muidugi, et sul on mitu korterit ning võimalik nii ajaliselt kui ka rahaliselt panustada. Aga ka teise variandi puhul pead arvestama, et lühiajalise üüriga tegelemine nõuab aega ja planeerimist.

2. Kujuta ette võõraid oma katuse all, sealhulgas vannitoas ja voodis!



Kui sind ei hirmuta mõte, et täiesti võõrad inimesed toimetavad sinu armsas kodus, siis loe edasi. Kui sulle see kujutluspilt aga üldse ei istu, siis pole vist mõtet kodumajutusega tegelemist kaaludagi. Kui aga kodumajutus on ikkagi see, millega soovid kätt proovida, peaksid selleks eraldi korteri ostma.

3. Arvesta, et lühiajalise üüriga tegelemine nõuab aega



Kõik kodumajutust pakkuvad inimesed, kellega me rääkinud oleme, ütlevad, et see nõuab palju rohkem aega ja planeerimist, kui nad alguses arvasid.

Kui ühed külalised on läinud, on vaja ruumid põhjalikult ära koristada ja uute tulekuks valmis seada. Samuti nõuab planeerimist võtmete üleandmine kliendile ja nende tagasisaamine, mis tähendab tihti tundide viisi ootamist. Kolmandaks tuleb arvestada, et pead valmis olema hädaolukorraks, kui üüriline mõne möödapääsmatu murega helistab.

Me ei taha sind sugugi hirmutada, vaid osutame lihtsalt mõnele asjaolule, millega sa ei oska ehk esialgu arvestada.

4. Uuri maksude kohta



Tee endale selgeks, kuidas ja kui palju sa sellise tegevuse pealt makse pead maksma. Abiks on näiteks see artikkel.

5. Võta ühendust oma kindlustusseltsiga