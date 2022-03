FOTOD | Stiilselt retrohõnguline eramu Soome metsade keskel

108-ruutmeetrise netopinnaga eramu arhitekt on Susanna Kiiskinen ja maja ehitas Mammutikoti. Maja tellija on paar, kelle lapsed on juba omaette elama kolinud ning nüüd oli neil hea võimalus ehitada ainult oma soovidele ja vajadustele vastav maja. Saimaa järve ääres asuvas Mikkelis jagub loodust ja kauneid vaateid palju. Seda kõike on eramu projekteerimisel ka arvestatud – et vaateid maksimaalselt ära kasutada ning enda kasuks toimima panna.

Skandinaavia stiilis moodsas võtmes puitmaja tumedast laudisest fassaad sulandub kenasti loodusesse. Kodu ehitamisel olid pererahva jaoks olulised märksõnad selged jooned ning kestvad ja kvaliteetsed materjalid.

Ühekorruselises majas on neli tuba ja maja tumedale puitfassaadile sekundeerib rohke puidukasutus siseruumis. Interjööris on puitmaterjal heledamal kujul, luues eksterjööri ja interjööri vahel värskendava kontrasti.

Elu- ja söögituba ning köök moodustavad ühtse avara ruumi, mis on ühenduses tagaaiaga. Elutoa kamin avaneb kolme suunda, toimides elu- ja söögitoa vahelise mõttelise eraldajana. Nostalgilise 70-ndate meeleolu loovad ruumi puitpaneelid ja ajastuhõngulised laevalgustid. Köögisaare ventilatsioonikubu mängib kenasti kokku samas toonis ja võtmes laevalgustitega. Köögimööbel pärineb Puustellilt. Köögisaarest vasakule jäävate säilituskappide keskele moodustub süvend, mis toimib vajadusel nii istepaiga kui ka riiulina.

Eramu sissekäigust vasakule jääb magamistuba, mis on ühenduses privaatse pesuruumiga. Voodipeats mahub sobivalt seinanišši, mille külgedesse on paigaldatatud suunatavad lugemisvalgustid. Voodipeatsi taga oleva seina teisel pool ongi ruumikas vannituba.

Peahoonest eraldi asub hooneüksus, mis jaguneb kaheks. Ühel pool on autode varjualune, teisel saun. Hubane, stiilne ja lihtsa joonega saunamaja täidab vajadusel ka külalismaja rolli.

Sinna on oodatud aega veetma nii lapsed kui ka sõbrad. Ripptoolid loovad saunaruumi mõnusalt rauge meeleolu ja leiliruumi aknast võib nautida vaadet metsamaastikule.