Kodused toimetused, mis tuleks veel enne kevade saabumist ära teha

Kevadine päike tekitab mõnusat ootusärevust, aga on samas ka halastamatu, tuues selgelt esile plekid ja tolmu, mis harvem puhastatavatele pindadele tekkinud on ja mis talvepimeduses endast märku pole andnud. Esimene asi, mida toast päikese poole vaadates märgatakse, on talvetolmune ja värskendust ootav aken. Tegelikult tahaks kevadise värskenduskuuri läbi teha terve kodu. Mida siis täpsemalt ära teha, et kevad tunneks end oodatuna?