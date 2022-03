Kuidas valida koduseintele kunstiteoseid? Galerist Kristiina Radevall annab nõu

Millest tuleks alustada kui hakatakse kodu kaunistamiseks kunstiteoseid valima?

Kunsti valimine isiklikku interjööri on huvitav ja haarav protsess. See on nii eneseharimine kui ka avastamine. Alustuseks tuleks uurida ja aru saada, missugune stiil, žanr ja kunstitehnika meeldib. Soovitan külastada muuseume ja galeriisid, et aru saada, missugune kunst kõnetab ja kutsub esile positiivseid emotsioone. Inimesed, kellel varasem kunstiteoste soetamise kogemus puudub, võivad nõuannete saamiseks pöörduda alati ka galeristide poole.

Kas on olemas reeglid, mida tuleks koju kunstiteoseid valides järgida?

Üheks reegliks on, et mõned värvid kunstiteosel võiksid olla samad, mis on esindatud ka muudes interjööri detailides. Nõnda saavutatakse ruumis harmooniline värvikombinatsioon.

Kindlasti peab arvestama kohaga, kuhu kunsti planeeritakse. Näiteks õlimaalid vajavad vaatamiseks distantsi, mis tähendab, et väikses ruumis ei pääse nad mõjule. Vastupidi on aga graafika ja fotodega, mida vaatame alati lähedalt. Originaalgraafika, plakatid ja fotod on ideaalsed kodukontoris, trepigaleriis ja koridoris eksponeerimiseks. Mustvalge palett aitab keskenduda, olla loominguline ega tõmba liigselt tähelepanu kõrvale.

Puhkeruumidesse sobivad pigem lakooniliste joontega kunstiteosed. Magamistuppa sobivad maastikud, aktid ja abstraktsed pildid. Lastetuppa informatiivsed, dünaamilised ja värvilised kunstiteoseid.

Miks võiks kodus olla kunsti?



Kunstiteosed annavad igale ruumile palju juurde. Need elavdavad ruumi, peegeldavad omaniku esteetilist maitset, tõstavad omaniku staatust ning pakuvad huvi ja kõneainet külalistele. Lisaks on kunst hea investeering.

Kas kodu kujundamisel kunstiteostega võib esile tuua ka mingeid trende või suundi?

Praegu on populaarsed nii suureformaadilised erksate värvidega maalid kui ka stiilne ja mittenõudlik mustvalge graafika. Mõlemad värskendavad interjööri ja annavad ruumile vajalikud aktsendid.