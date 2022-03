FOTOD | Pisike Kalamaja kodu üllatab nutikate lahendustega

Foto: Uus Maa kinnisvarabüroo

Minikorterid on kõikjal maailmas üha kasvav trend, sest kinnisvarahinnad on linnades kõrged ja elamispindade järgi on nõudlus suur. See oskuslikult lahendatud korter Kalamajas tõestab, et väheste ruutmeetritega saab korda saata imesid. Pisikese ruumi panid suurejooneliselt elama Halona Disainistuudio sisearhitektid Kadi Tallermo ja Piret Naaber.